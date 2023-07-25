كوهين يحتج على منع الأردن سياحًا إسرائيليين من دخول أراضيه

احتج وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، على منع السلطات الأردنية لسياح إسرائيليين يحملون رموزًا دينية يهودية من دخول أراضيه.

وأرسل وزير الخارجية الإسرائيلي مذكرة احتجاج رسمية إلى السلطات الأردنية، قال فيها: "من غير المعقول تمييز التعامل مع الإسرائيليين الذين يودون زيارة الأردن، وحظر دخولهم فقط لكونهم يهودًا متدينين"، مؤكدًا أن علاقات السلام بين إسرائيل والأردن مهمة جدًا لكلا البلدين.

وقال: "سنعمل مع السفارة الأردنية، والسلطات الأردنية، للتوصل إلى حلٍ دائم لآلاف الإسرائيليين الذين يودون زيارة الأردن، والذين تمنعهم السلطات الأردنية من دخول أراضيها فقط لأنهم يحملون معهم رموزًا دينية يهودية".