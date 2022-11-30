تقرير عبري: روسيا تستخدم مسيّرات إسرائيلية في أوكرانيا

وأكد موقع "إسرائيل ديفينس" الإسرائيلي، المختص بالملفات العسكرية، أن القوات الأوكرانية أسقطت في أكثر من واقعة، طائرات دون طيار، أطلقتها القوات الروسية، ليتضح لها أنها إسرائيلية الصنع.

ولم تحظ تلك القضية بنفس الزخم، مقارنة بما حدث بشأن الطائرات الإيرانية، والتي تعد من مفاجئات الحرب الأوكرانية الروسية، إلا أن الموقع أفاد أن أكثر من طائرة إسرائيلية دون طيار سقطت في أوكرانيا، كانت قد أُطلقت بوساطة القوات الروسية.

ويجري الحديث عن طائرة من طراز "فوربوست Forpost"، وهو الاسم المُستخدم في الجيش الروسي، إلا أن التقرير أكد أن هذا الاسم أطلقته روسيا على الطائرة الإسرائيلية "سيرشر Searcher"، التي ابتاعتها روسيا من إسرائيل في السنوات الماضية.