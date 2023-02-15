منظمة الصحة العالمية: طلبنا من الأسد فتح معابر حدودية مع تركيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين كبارا في المنظمة طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا؛ لتوصيل المساعدات إلى مناطق هزتها الزلازل القوية في شمال سوريا.

وأضاف جيبريسوس في إفادة صحفية في جنيف: "طلبنا أن يسمح بشار الأسد بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود، وأشار إلى أنه منفتح على الأمر".

وتابع المسؤول الأممي: "يوم الاثنين، فُتحت نقطتان جديدتان عبر الحدود مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غرب الجمهورية العربية السورية".