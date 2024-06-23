قتلى وعشرات الجرحى إثر هجوم أوكراني على سيفاستوبول في القرم

قُتل 3 أشخاص وأصيب نحو 100 آخرين؛ إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلن حاكمها ميخائيل رازفوجايف.

وكتب رازفوجايف، عبر قناته في "تلغرام": "ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص.. فقدنا طفلين اثنين وشخصا بالغا، لقد قام نظام كييف المجرم، الذي تخلى عن عقيدته، بضرب سيفاستوبول بصواريخ باليستية في وضح النهار، وقد ارتفع عدد الجرحى إلى ما يقرب من 100 شخص".