قتلى وعشرات الجرحى إثر هجوم أوكراني على سيفاستوبول في القرم
قُتل 3 أشخاص وأصيب نحو 100 آخرين؛ إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وفق ما أعلن حاكمها ميخائيل رازفوجايف.
وكتب رازفوجايف، عبر قناته في "تلغرام": "ارتفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص.. فقدنا طفلين اثنين وشخصا بالغا، لقد قام نظام كييف المجرم، الذي تخلى عن عقيدته، بضرب سيفاستوبول بصواريخ باليستية في وضح النهار، وقد ارتفع عدد الجرحى إلى ما يقرب من 100 شخص".
وأكدت سلطات سيفاستوبول أن لديها ما يكفي من الأدوية والطواقم الطبية وإمدادات الدم لمساعدة ضحايا الهجوم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن القوات الأوكرانية هاجمت سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وأضافت الوزارة أنه خلال صد الهجوم الأوكراني تم إسقاط 4 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، كما انحرف صاروخ آخر وانفجر في الجو.
وعلى الصعيد الميداني في جبهات القتال، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 2000 عسكري أوكراني في محاور مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة إلى موقع تدريب طيارين ومهندسين تابع للقوات الجوية الأوكرانية".
كما شن الطيران الروسي عدة غارات استهدف فيها منظومة صواريخ دفاع جوي "آيريس-تي" ورادارين لرصد وتتبع الأهداف الجوية، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية في 118 نقطة".
كذلك تمكن الدفاع الجوي الروسي، بحسب التقرير، من اعتراض 75 طائرة مسيرة أوكرانية و33 قذيفة لراجمات "هيمارس" و"فامباير" و"أولخا".