صحف عالمية: مخاوف من تداعيات "مذكرة اعتقال" بوتين.. وتواصل الغضب بشوارع فرنسا

تصدرت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب، عناوين الصحف العالمية التي وصفت الخطوة بـ"الرمزية للغاية، لكنها تتضمن وزناً أخلاقياً"، وسط مخاوف من تداعيات القرار على مستقبل الحرب في أوكرانيا.

كما تناولت الصحف أيضاً تداعيات القرار على علاقات روسيا الأكثر أهمية مع دول حليفة.

وفي فرنسا، سلطت أبرز الصحف الصادرة صباح السبت، الضوء على تواصل الغضب السياسي والمجتمعي لليوم الثاني على التوالي، جراء فرض الحكومة قرار رفع سن التقاعد بـ"القوة"، الأمر الذي تسبب في اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، واحتجاجات عارمة في الشوارع.

مذكرة اعتقال بوتين بين "الرمزية" و"الأخلاقية"

تفاعلت أبرز الصحف مع مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، وذلك في خطوة فاجأت العالم حول ما إذا كان للقرار "قيمة حقيقية" أم مجرد خطوة لرفع معنويات كييف، وسط مخاوف من تداعيات الأمر على مستقبل الحرب الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المذكرة المفاجئة عمقت من عزلة الزعيم الروسي، و"اخترقت هالة الإفلات من العقاب التي أحاطت به منذ أن أمر قواته باجتياح أوكرانيا قبل عام".

وأشارت إلى أنه بينما يعتبر القرار "رمزياً للغاية" إلا أن له "وزناً أخلاقياً"، وسابقة لم تحدث من قبل لأحد رؤساء الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك بعدما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، الزعيم الروسي بارتكاب "جرائم حرب"، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه أمس.

واستشهدت المحكمة بمسؤولية بوتين عن اختطاف وترحيل الأطفال الأوكرانيين، الذين تم إرسال الآلاف منهم إلى روسيا منذ الغزو. كما أصدرت المحكمة مذكرة بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، الوجه العام للبرنامج الذي يرعاه الكرملين والذي ينقل الأطفال من أوكرانيا.