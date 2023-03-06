كمال كليتشدار أوغلو مرشحاً للمعارضة في انتخابات الرئاسة بتركيا

اختار تحالف من 6 أحزاب معارضة تركية بارزة، الإثنين، كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.

وقال تمل كاراملا أوغلو زعيم حزب "السعادة" أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة، حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة، الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".

ويهدف قليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو رئيس ثاني أكبر حزب في البلاد، إلى الخروج من ظل أردوغان والإطاحة بالرئيس الذي حكم البلاد عقدين، وأحدث تحولا في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وجعله اقتصادا رئيسيا من اقتصاديات الأسواق الناشئة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال قليجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب" الجمهوري: "طاولتنا هي طاولة سلام. وهدفنا الوحيد هو حمل البلاد إلى أيام من الازدهار والسلام والبهجة"، مضيفاً: "سنحكم تركيا بالتشاور والتوافق".

وأعلن أوغلو، في كلمته في وقت متأخر اليوم، أن زعماء أحزاب المعارضة الخمسة الأخرى سيكونون نواباً للرئيس.