كمال كليتشدار أوغلو مرشحاً للمعارضة في انتخابات الرئاسة بتركيا
اختار تحالف من 6 أحزاب معارضة تركية بارزة، الإثنين، كمال كليتشدار أوغلو ليواجه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.
وقال تمل كاراملا أوغلو زعيم حزب "السعادة" أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة، حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة، الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".
ويهدف قليجدار أوغلو (74 عاما)، وهو رئيس ثاني أكبر حزب في البلاد، إلى الخروج من ظل أردوغان والإطاحة بالرئيس الذي حكم البلاد عقدين، وأحدث تحولا في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وجعله اقتصادا رئيسيا من اقتصاديات الأسواق الناشئة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال قليجدار أوغلو رئيس حزب "الشعب" الجمهوري: "طاولتنا هي طاولة سلام. وهدفنا الوحيد هو حمل البلاد إلى أيام من الازدهار والسلام والبهجة"، مضيفاً: "سنحكم تركيا بالتشاور والتوافق".
وأعلن أوغلو، في كلمته في وقت متأخر اليوم، أن زعماء أحزاب المعارضة الخمسة الأخرى سيكونون نواباً للرئيس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان، المقررة في غضون شهرين، ستكون متقاربة مع تقدم طفيف لكتلة المعارضة على التحالف الحاكم.
وتعهد تكتل المعارضة بالتراجع عن كثير من سياسات أردوغان في الاقتصاد والحقوق المدنية والشؤون الخارجية، من خلال ما يعتبرها الكثيرون الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الممتد 100 عام.
من جهته، قال مدحت سانجار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا إن الحزب قد يدعم كمال قليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية بعد "محادثات واضحة وصريحة".
وأضاف سانجار في بث مباشر على محطة "خبر ترك" الخاصة: "توقعنا الواضح هو انتقال لديمقراطية قوية. إذا تمكنا من الاتفاق على مبادئ أساسية، فقد ندعمه في انتخابات الرئاسة".