أوكرانيا تجمد 80 مليون دولار من أصول رجل الأعمال كولومويسكي

قالت وسائل إعلام أوكرانية إن وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا جمّدت، اليوم الجمعة، أصولا لقطب الأعمال إيهور كولومويسكي تزيد على 80 مليون دولار لمدة 48 ساعة، ضمن تحقيق في اختلاس.

وصدر أمر باحتجاز كولومويسكي، أحد أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في ضلوعه بغسل أموال، وذكرت وسائل إعلام أنه ينظر إليه على أنه مشتبه به في قضية اختلاس.

ولم يرد محامو كولومويسكي بعد على طلبات للتعليق على مصادرة الأصول أو التحقيق معه في قضية الاختلاس، وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.