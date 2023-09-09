أوكرانيا تجمد 80 مليون دولار من أصول رجل الأعمال كولومويسكي
قالت وسائل إعلام أوكرانية إن وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا جمّدت، اليوم الجمعة، أصولا لقطب الأعمال إيهور كولومويسكي تزيد على 80 مليون دولار لمدة 48 ساعة، ضمن تحقيق في اختلاس.
وصدر أمر باحتجاز كولومويسكي، أحد أغنى رجال الأعمال في أوكرانيا، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في ضلوعه بغسل أموال، وذكرت وسائل إعلام أنه ينظر إليه على أنه مشتبه به في قضية اختلاس.
ولم يرد محامو كولومويسكي بعد على طلبات للتعليق على مصادرة الأصول أو التحقيق معه في قضية الاختلاس، وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.
وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه جمد أصولا تزيد قيمتها على 3 مليارات هريفنيا، بالإضافة إلى نحو 1000 عقار وأكثر من 1600 مركبة للمالك السابق "لبريفات بنك"، الذي تم تأميمه في أواخر عام 2016 كجزء من عملية تطهير للنظام المصرفي الأوكراني.
ولم يذكر المكتب في بيانه اسم كولومويسكي، وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تحاول فيه كييف الإشارة إلى التقدم الذي تحرزه في قمع الفساد في زمن الحرب، وهي إحدى الخطوات المهمة لتنعش آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.