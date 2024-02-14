موسكو تعلن إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية

ونقلت "رويترز" عن وكالة "نوفوستي" أن طائرتين مسيرتين أسقطتا فوق منطقة بيلغورود وواحدة فوق منطقة فورونيغ الواقعتين جنوبي غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، بينما جرى تدمير 6 طائرات مسيّرة فوق البحر الأسود.

ولم تشر الوكالة أو الوزارة إلى الخسائر المحتملة، كما لم تعلق أوكرانيا على تلك الأنباء.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الضربات على أراضي كل منهما. ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية، التي غالبًا ما تكون خارج خط المواجهة، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل.