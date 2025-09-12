لحظة هروب "القناص" المحتمل في جريمة تشارلي كيرك (فيديو)

تداولت حسابات وناشطون أمريكيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق لحظة هروب "القناص" المحتمل الذي يشتبه بتنفيذه جريمة اغتيال الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك.

ويُظهر المقطع المتداول "القناص" المحتمل وهو يركض فوق سطح أحد المباني المطلة على موقع الحدث، الذي كان كيرك يتحدث فيه، قبل أن يقفز إلى الأرض ويفر مسرعًا مغادرًا المكان.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قد عرض مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص، أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل كيرك.

وكان كيرك، الناشط اليميني المتشدد المعروف بدعمه لإسرائيل، قد تعرض لعملية اغتيال، الأربعاء، بإطلاق الرصاص خلال إلقائه كلمة في حرم جامعة ولاية "يوتا".

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، صورًا قال إنها للمشتبه به في اغتيال كيرك، مطالبًا الجمهور بتقديم أي معلومات تساعد في الوصول إلى المشتبه به.