مسؤول سابق بالاتحاد الأوروبي لـ"إرم نيوز": أمريكا مع ترامب ليست شريكا موثوقا به

أكد المسؤول السابق بالاتحاد الأوروبي، جيمس موران، أن الولايات المتحدة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تعد بالنسبة لأوروبا الشريك الموثوق به، وسيكون على أثر ذلك خلال المرحلة المقبلة تسارع من دول القارة للتوجه نحو استقلالية استراتيجية أكبر، وهذا ما يتم العمل عليه.



وأوضح في حوار مع "إرم نيوز"، أن مواجهة الصين عسكريا ليست على أجندة الاتحاد الأوروبي الذي لا يضع بكين بالمستوى نفسه مقارنة بالتهديد الروسي وما يترتب عما يجري في الحرب في أوكرانيا.



وبين أن تركيا بعيدة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأمامها سنوات عديدة لتكون مؤهلة لذلك لعدة أسباب من بينها ما تشهده من تراجع في الديمقراطية، بجانب دورها في شرق البحر الأبيض المتوسط في عدة قضايا من بينها قبرص.



وتاليا نص الحوار:



إلى أي مدى ترى ربط الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بتغير سياسة ترامب وبلاده لحماية أمن أوروبا داخل الناتو؟



هناك بالفعل رابط قوي بين اتفاقية التجارة التي تمت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمقتضيات أمن القارة والمتعلقة بالخطر الروسي وما يجري من حرب في أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي غير قادر بعد على الوقوف وحيدا في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحتاج إلى معدات أمريكية لتقديمها لـ"كييف" لعدم وصول هذا الخطر إلى أوروبا، وقد أجريت هذه الاتفاقات وتزامن معها ما قدم من واشنطن لأوكرانيا من أسلحة ومنظومات تحتاجها



هل تعلم الأوروبيون الدرس بأن يكون لهم قوة عسكرية موحدة غير مرهونة بأي اعتبارات أو مستجدات؟



الأمر لا يتعلق بتعلم الدرس من عدمه، من المؤكد بأنه كان هناك أزمة، وموقف يتعلق بشريك مهم، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة في عهد ترامب ليست شريكا موثوقا به، وسيكون على أثر ذلك خلال المرحلة المقبلة تسارع من دول القارة للتوجه نحو استقلالية استراتيجية أوروبية أكبر، وهذا ما يتم العمل عليه.

أخبار ذات علاقة طوارئ في أوروبا.. 3 سيناريوهات تلقي بظلالها على قمة ألاسكا المرتقبة

كيف ترى إمكانية ارتباط الناتو الذي تعتبر أوروبا الشريك الأول فيه بساحات جديدة في آسيا بمواجهة الصين مع واشنطن من أجل ملفات منها تايوان؟



فيما يتعلق بمواجهة الصين عسكريا فهي ليست على أجندة الاتحاد الأوروبي لعدة أسباب من بينها أن بكين لا تعتبر ولا تمثل تهديدا مباشرا لأوروبا، في حين أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الأمر بشكل مختلف، ولكن الدول الأوروبية لا تضع الصين بالمستوى ذاته مقارنة بالتهديد الروسي وما يترتب عما يجري في الحرب في أوكرانيا .



على جانب أخر .. متى يسمح الاتحاد الأوروبي بقبول تركيا كعضو؟



من غير المرجح أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي وأمامها سنوات عديدة لتكون مؤهلة لذلك لعدة أسباب من بينها ما تشهده من تراجع ديمقراطي عام في عدة ملفات، بجانب دورها وما يرتبط بالوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط في عدة قضايا من بينها قبرص، بالإضافة إلى أمور عديدة أخرى تجعل قبول تركيا كعضو في الاتحاد الأوروبي احتمالا يصعب حدوثه.



إسبانيا تعترف بفلسطين ثم فرنسا وبريطانيا تتحدثان عن اعتراف بدولة فلسطينية قريبا .. لماذا تسلك دول الاتحاد طريق الاعتراف وهل يغير ذلك من وضع فلسطين دوليا؟



فيما يتعلق بفلسطين، تأثرت دول الاتحاد الأوروبي بالرأي العام العالمي الذي وجد كارثية من الصورة المروعة للمعاناة الإنسانية القادمة من غزة، بالإضافة إلى ربط ذلك باتهامات توجه للاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير بشأن موقفه من أوكرانيا وتعامله مع ما يجري في غزة، ومن المؤكد أن اعترافات دول أوروبية بفلسطين يغير كثيرا من الوضع الدولي المتواجدة على أساسه.