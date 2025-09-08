بريطانيا قد تعلق تأشيرات الدول التي تعارض اتفاقيات إعادة المهاجرين

قالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة شعبانة محمود إن البلاد ستعلق إصدار تأشيرات للدول التي لا توافق على اتفاقيات إعادة المهاجرين، وتعهدت "بفعل كل ما يلزم" لوقف عمليات عبور القوارب الصغيرة.

وفي ثالث يوم لها في المنصب، كشفت محمود عن مناقشات مع حلفاء "العيون الخمس" لبريطانيا -وهم الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا- بشأن "تنسيق العمل " للتصدي للهجرة غير النظامية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفي اجتماع مع الوزراء من الحلف في لندن، قالت للشبكات الإعلامية: "هذا يعني بالنسبة لنا احتمالية شمول وقف إصدار التأشيرة في المستقبل"، حسبما أوردت "د ب أ".

وأضافت: "نتوقع أن تتعاون الدول وأن تمتثل للقواعد وإذا كان أحد مواطنيكم ليس لديه الحق في أن يكون في بلادنا فأنتم تحتاجون لإعادته" وفق تعبيرها.

وتأتي تصريحاتها بعد تعهد من جانب حزب "إصلاح المملكة المتحدة" لاستخدام مزيج من الحوافز المالية والعقوبات بما في ذلك تقييد محتمل للتأشيرات، لتأمين اتفاقيات الإعادة في إطار التزام بترحيل 600 ألف شخص على مدار الخمس سنوات المقبلة.