"الوكالة الذرية": إيران سرّعت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لـ"رويترز"، الأربعاء، إن "إيران سرّعت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، موضحاً أن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في مواقع تشمل تلك التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يجب ألا تستمر لأشهر طويلة، ودفع باتجاه إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وأكد غروسي، في مقابلة، أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 يونيو/ حزيران، مؤكدًا أن إيران سرّعت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وأقرت طهران الآن قانونًا يعلّق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدمًا في عمليات التفتيش.

وقال غروسي في مقابلة في مقر الوكالة في فيينا: "إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة".

وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نتمكن من إنجاز هذه العملية قريبًا. نحاول عقد اجتماع آخر، ربما في غضون بضعة أيام الآن، هنا في فيينا، لإنجاز هذا الأمر وبدء عمليات التفتيش.. سيكون شيئًا طيبًا حقًا أن نتمكن من الاتفاق على ذلك قبل الأسبوع المقبل".

ومن الناحية الفنية، استؤنفت عمليات التفتيش في إيران منذ قيام مفتشي الوكالة بمهمة في بوشهر في الآونة الأخيرة، وهي المحطة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة في إيران، لكنها لا تثير قلقًا كبيرًا من حيث الانتشار النووي لدرجة أنها لا تظهر بشكل عام في التقارير الفصلية للوكالة حول إيران.