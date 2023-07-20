روسيا تكثف استهدافها لمصانع القوارب المسيّرة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن "القوات المسلحة شنَّت ضربات انتقامية جديدة على مصانع إنتاج وتخزين القوارب البحرية المسيرة في أوكرانيا".

وقالت الوزارة في بيانها "واصلت القوات المسلحة الروسية شن ضربات انتقامية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة ضد مصانع الإنتاج ومواقع تخزين القوارب المسيرة في أوديسا".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك تم تدمير منشآت البنية التحتية للوقود ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة نيكولايف "، مؤكدة أن "الضربة نجحت وأصابت الأهداف المحددة بدقة".

وكان مسؤولون أوكرانيون أعلنوا أن القوات الروسية شنَّت هجومًا جويًّا استهدف مناطق في أوديسا وميكولايف لليلة الثالثة على التوالي؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 27 آخرين.

وكافح رجال الإطفاء في ميكولايف، لإخماد حريق هائل نشب خلال الليل، وأتى على الطابق العلوي لمبنى سكني يتألف من 3 طوابق، فيما لوحظ آثار الحرائق على مجموعة من المباني المجاورة.