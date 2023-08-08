ترحيب أمريكي بمشاركة الصين في محادثات جدة حول أوكرانيا

رحّبت الولايات المتحدة يوم الإثنين، بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين: "أعتقد أن حضور الصين كان مثمرا".

وأضاف ميلر: "لطالما قلنا إنه من المثمر أن تؤدي الصين دورا في وضع حد للحرب في أوكرانيا، ذلك في حال كانت مستعدة لأداء دور يحترم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

والمحادثات التي أجريت السبت، في مدينة جدة السعودية ضمّت نحو 40 بلدا بما في ذلك قوى ناشئة على غرار الهند والبرازيل، علما بأن البلدين لا يبديان ارتياحا للجهود الغربية التي تبذل لمعاقبة روسيا.