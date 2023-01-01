كيم يدعو إلى "زيادة هائلة" في الترسانة النووية لكوريا الشمالية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.

وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم أن كيم دعا إلى "زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد"، مضيفة أن بيونغ يانغ ستطور أيضا "نظاما آخَر لصاروخ بالستي عابر للقارات مهمته الرئيسية هي (تنفيذ) ضربة نووية سريعة مضادة".

جاء ذلك خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم أمر أيضا بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية.