كيم يدعو إلى "زيادة هائلة" في الترسانة النووية لكوريا الشمالية
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.
وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم أن كيم دعا إلى "زيادة هائلة في الترسانة النووية للبلاد"، مضيفة أن بيونغ يانغ ستطور أيضا "نظاما آخَر لصاروخ بالستي عابر للقارات مهمته الرئيسية هي (تنفيذ) ضربة نووية سريعة مضادة".
جاء ذلك خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم أمر أيضا بإنتاج كميات ضخمة من الأسلحة النووية التكتيكية.
وتأتي تصريحات كيم، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق البحر باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد حسب التوقيت المحلي، أول أيام العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الباليستي قصير المدى أطلق حوالي الساعة 0250 صباح الأحد بالتوقيت المحلي من محيط العاصمة بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن الصاروخ حلق لمسافة بلغت نحو 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.
وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الإطلاق لم يشكل تهديدا مباشرا على الأفراد أو الأراضي الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الخاص ببيونغ يانغ.