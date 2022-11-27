السلطات الإيرانية تستدعي قياديين في التيار الإصلاحي بتهمة "التحريض على النظام"

وكتب صادقي رسالة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، بعد أن أوضح التهمة بناءً على بعض تغريداته حول الأحداث الجارية "الاحتجاجات"، إنه "حضر في مكتب المدعي العام بعد المرور عبر حشد من عدة مئات من المراجعين القلقين"، مضيفاً: "أمام الباب الحديدي ذهبت إلى مدخل النيابة الذي لا يختلف عن أقفاص حديقة الحيوانات".

وقال موقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إنه "جرى الإفراج عن صادقي بكفالة بعد اتهامه بالتحريض على النظام ونشر الأكاذيب".

وكان المركز الإعلامي القضائي قد أفاد الأسبوع الماضي باستدعاء بعض الشخصيات إلى النيابة العامة لشرح ما أسماه "نشر محتوى غير موثق أو مسيء".

ومن بين هؤلاء الأشخاص "يحيى غل محمدي، والناز شاكردوست، وميترا حجار، وباران كوشاري، وسيما تيرانداز"، كما تم اعتقال الفنانة البارزة كتايون رياحي الأسبوع الماضي.

الإفراج عن فنانة خلعت حجابها

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه تم الإفراج عن الفنانة والممثلة البارزة "هنغامه قاضياني"، بعد اعتقالها الأحد الماضي.

واعتقلت الفنانة قاضياني بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد والنشاط الدعائي ضد النظام"، بأمر من السلطة القضائية.

وجاء اعتقالها بعد أن نشرت فيديو لنفسها دون حجاب على إنستغرام وكتبت: "ربما تكون هذه آخر مشاركة لي، ومن هذه اللحظة فصاعداً مهما حدث لي، اعلموا أنني سأبقى مع شعب إيران حتى أنفاسي الأخيرة ".

وفي تدوينة آخرى على صفحتها على إنستغرام، وصفت الفنانة الحكومة الإيرانية بـ"قاتلة الأطفال"، وقالت: "هل أخبرت الأطفال الفلسطينيين عن القمع؟ لكن باسم حكومة قتل الأطفال، تم تسجيل اسمك في التاريخ".

ومنذ بداية الاحتجاجات، خلعت العديد من الفنانات والشخصيات السينمائية والتلفزيونية حجابهن معلنات تضامنهن مع المحتجين.

الإفراج عن 46 سجينا