الكرملين: بوتين أطلع ولي عهد السعودية على نتائج اتصالاته مع واشنطن

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أطلعه خلاله على المحادثات التي أجرتها موسكو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة.

وقال الكرملين إن الجانبين أشادا أيضًا بالجهود المشتركة في إطار تحالف أوبك+ للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

وفي تصريحاته اليوم عقب لقائه أمس الاثنين بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت بسبب "الناتو" وشبه جزيرة القرم التي تخلى عنها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وشدد ترامب على أنه سيكون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي اتخاذ القرار؛ "ولهذا أعمل على ترتيب اجتماع بينهما" وفق قوله.

وتابع الرئيس الأمريكي: "الوضع سيكون صعبًا إذا لم يتعامل بوتين بشكل جيد، آمل أن يتعامل بوتين بشكل جيد وأن يظهر زيلينسكي بعض المرونة".

وذكر ترامب أنه "ربما يكون بوتين لا يريد إبرام اتفاق"، مشيرًا إلى أن الأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.