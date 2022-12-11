باكستان.. مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 إثر قصف أفغاني على الحدود

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 6 مدنيين وإصابة 17، إثر إطلاق نار "كثيف" وقصف بالمدفعية، من قبل قوات أفغانية على الحدود بين البلدين.

وأكد الجيش الباكستاني في بيان له، أن قواته ردت بإطلاق النار عبر نقطة شامان الحدودية في إقليم بلوخستان جنوب غرب البلاد، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

وقال نور أحمد، وهو مسؤول أفغاني في قندهار على الجانب الآخر من الحدود، إن "الواقعة عرضية"، وإن "الوضع عاد إلى طبيعته بعد اجتماع بين الجانبين".

ولم يفصح أحمد عن مزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بالخسائر في الأرواح من الجانب الأفغاني.