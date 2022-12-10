شولتس: بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا لكن التواصل معه ضروري

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على احتلال أجزاء من أوكرانيا، لكن لا يزال من المهم إبقاء قنوات الاتصالات معه مفتوحة لتحيُّن لحظة إنهاء الحرب.

وأضاف شولتس خلال فعالية في بوتسدام بالقرب من برلين: "عندما أتحدث مع بوتين، فإنه يقول بوضوح شديد إن الأمر بالنسبة له يتعلق بغزو مكان ما.. إنه يريد ببساطة احتلال جزء من الأراضي الأوكرانية بالقوة".