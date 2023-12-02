تورط فيها مسؤولون كبار.. فضيحة فساد ضخمة تهز مالي

هزّت فضيحة فساد ضخمة، جمهورية مالي، تورط فيها مسؤولون كبار من الحكومات المتعاقبة، وحتى أفراد من الجيش، حيث قدرت التحقيقات حجم المبالغ المختلسة بأكثر من 23 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل 30 مليون دولار.

وأعلن المكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير المشروع، البدء في إجراءات ضد أشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية والمهنية المكونة من أعضاء الحكومات المتعاقبة، والمسؤولين المنتخبين، ووكلاء الإدارة العامة والمالية، والعدالة، والجيش، والشؤون الخارجية والمؤسسات العامة.