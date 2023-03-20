مدعي عام "الجنائية الدولية": مذكرة اعتقال بوتين مناسبة "كئيبة"

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الإثنين، إن المحكمة اضطرت إلى اتخاذ إجراء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، لكنها خطوة "كئيبة" وليست مدعاة للتهنئة.

واتهمت المحكمة بوتين يوم الجمعة بارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون سند قانوني، بينما ترفض موسكو الاتهامات وتصف الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إن المحكمة ليست لها قوة قانونية في روسيا لأن الدولة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.