قاليباف وجليلي.. معركة "صامتة" بين المتشددين في إيران

كشفت صحيفة "سازندكي" الإيرانية عن معركة صامتة داخل التيار الأصولي، والمتمثلة بين اثنين من المرشحين المتشددين للانتخابات الرئاسية في إيران، هما باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وأنصارهما.

وبينت أن أنصار "قاليباف" يطالبون "جليلي" بالانسحاب وهو ما رفضه الأخير، مؤكدًا أن قاليباف يشغل منصب رئيس البرلمان، وهو الأحرى به أن ينسحب لصالحه وليس العكس، وفقًا لما ذكره موقع "إينترنشنال إيران".

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين تبادلا التهم، حيث يتهم أنصار قاليباف، جليلي بقلة الخبرة، وأنه لا يملك في سجله منصبًا تنفيذيًا واحدًا، ما يجعله غير مؤهل للسعي إلى تولّي منصب رئاسة الجمهورية.

مخيبة للآمال

فيما يستمر موقف الإصلاحين المتناقض بين مؤيد لمسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد بين 5 أصوليين، وبين مترددٍ، خاصة بعد مواقف وخطابات بزشكيان "المخيبة للآمال".

وتضمنت خطابات بزشكيان إعلانًا صريحًا بالولاء للمرشد علي خامنئي، والنظام، والخطوط العريضة للسياسات القديمة، ما أصاب الكثير من الإصلاحيين بحالة من الإحباط، بعد أن أملوا بوجود شخصية قوية يمكن لها مصادمة مؤسسات خامنئي، والدفاع عن الحريات والحقوق.