بعد تصريحاته بشأن السويد.. ألمانيا ترد على أردوغان

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين أنّ "لا علاقة" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بمسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين هاتين المسألتين.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين"، معتبراً أنّه "لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي" والذي يعرقله الرئيس التركي منذ أشهر.

وكان أردوغان قال عشية افتتاح القمة السنوية للحلف الدفاعي في فيلنيوس "أولاً، افتحوا الطريق أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ثم نفتحه أمام السويد، تماماً كما فتحنا الطريق أمام فنلندا".

واعتبر شولتس أنّ في تصريحات إردوغان "رسالة إيجابية" هي أنّ منح الضوء الأخضر لعضوية السويد "ممكن في المستقبل القريب".

وقدّمت تركيا بداية ملفّ ترشحها للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في 1987.

ونالت تركيا وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد في 1999 وأطلقت رسمياً مفاوضات العضوية مع التكتل في 2005.