وكالة مهر الإيرانية تحذف تقريرا عن إغلاق المجال الجوي لطهران

حذفت وكالة مهر للأنباء الإيرانية تقريرا تحدث عن اتخاذ السلطات قرارا بإغلاق المجال الجوي للعاصمة طهران بدءا من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، ونفت نشره بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة الإيرانية في تقريرها الأصلي على منصة "إكس"، عن وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، إعلانه تعليق الملاحة الجوية فوق طهران بسبب "مناورات عسكرية" اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبالتزامن مع نشر التقرير، قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها علّقت رحلاتها من وإلى طهران حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوترات بين طهران وتل أبيب وواشنطن، عقب الغارة الأخيرة التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي تسببت بمقتل مستشارين بالحرس الثوري بينهم قائد كبير.

ومنذ الضربة الجوية، تترقب كل من واشنطن وتل أبيب، شكل الرد الذي توعدت به طهران، وسط إجراءات احترازية اتخذتها إسرائيل، كان من ضمنها إغلاق بعض مرافقها الدبلوماسية في عدة دول.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب تستعد لهجوم إيراني محتمل بصواريخ كروز وباليستية.

وأضاف المسؤولون، إن واشنطن وتل أبيب بحثتا التحضير لرد محتمل من قبل إيران، مؤكدين أنه تم اتخاذ قرار بأنه إذا هاجمت إيران أراضينا سنرد بالمثل.

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاورات أمنية مرتقبة الخميس في تل أبيب، بين أمريكا وإسرائيل لبحث احتمال قيام إيران بالرد.