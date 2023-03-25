ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في واكو وسط تهديدات قانونية

سينظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في ولاية تكساس اليوم السبت، في موقع يقول منتقدون إنه سيستميل أنصاره من اليمين المتطرف.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتعزيز حملة رئاسية بينما يواجه خطر اتهامات جنائية.

وفيما وصفه بأنه "أول تجمع انتخابي كبير" له من أجل السباق للرئاسة في عام 2024، دعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وتحيي مدينة واكو الذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة الفرع الداوُدي الدينية هناك وأسفرت عن مقتل 86 شخصا، من بينهم أربعة أفراد من جهات إنفاذ القانون، ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة.