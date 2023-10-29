الصين تُطلق منتدى بكين شيانغشان في غياب وزير الدفاع
أطلقت الصين اليوم الأحد منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية، رغم غياب وزير الدفاع الذي يستضيف عادة مثل هذه الفعاليات.
وتأمل الصين أن تستخدم المنتدى للترويج لرؤية الرئيس "شي جين بينغ" لعالم أكثر أمنًا، والتقارب مع الدول النامية، في مواجهة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها للحد من طموحاتها العسكرية.
وتحتلّ روسيا، التي بدأت حربًا في أوكرانيا عام 2022، مركز الصدارة في المنتدى، وسيكون وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" على جدول أعمال المنتدى كأول ضيف متحدث غدًا الإثنين.
فيما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وفدًا برئاسة "زانثي كاراس"، مدير شؤون الصين في مكتب وكيل وزارة الدفاع.
وينعقد منتدى هذا العام في وقت حرج بالنسبة للصين؛ في ظل غياب وزير الدفاع عن المشهد.
وأقالت بكين يوم الثلاثاء وزير دفاعها "لي شانغ فو" ولم تُعيّن بديلًا له، وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه تم التحقيق مع "لي" الغائب منذ شهرين، بتهمة الفساد.
النسخة الـ10 هي الأعلى مشاركة
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد ومستوى المشاركين الأجانب، ومن بينهم 22 وزير دفاع، و14 قائدًا عسكريًّا، هو الأعلى هذا العام منذ انعقاد المنتدى للمرة الأولى في عام 2006.