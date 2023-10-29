الصين تُطلق منتدى بكين شيانغشان في غياب وزير الدفاع

وتأمل الصين أن تستخدم المنتدى للترويج لرؤية الرئيس "شي جين بينغ" لعالم أكثر أمنًا، والتقارب مع الدول النامية، في مواجهة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها للحد من طموحاتها العسكرية.

وتحتلّ روسيا، التي بدأت حربًا في أوكرانيا عام 2022، مركز الصدارة في المنتدى، وسيكون وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" على جدول أعمال المنتدى كأول ضيف متحدث غدًا الإثنين.

فيما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وفدًا برئاسة "زانثي كاراس"، مدير شؤون الصين في مكتب وكيل وزارة الدفاع.

وينعقد منتدى هذا العام في وقت حرج بالنسبة للصين؛ في ظل غياب وزير الدفاع عن المشهد.