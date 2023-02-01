"هيومن رايتس ووتش" تتهم أوكرانيا وروسيا باستخدام "ألغام محظورة" في الحرب

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، الثلاثاء، أوكرانيا باستخدام قواتها "ألغامًا محظورة" ضد القوات الروسية خلال معركة تحرير "إيزيوم" التي احتلتها روسيا لقرابة 6 أشهر واستعادتها أوكرانيا، في أيلول/سبتمبر، كما اتهمت روسيا في الوقت ذاته، باستخدام ألغام مماثلة في أجزاء كثيرة من أوكرانيا.

وكتبت المنظمة: "يجب على أوكرانيا أن تحقّق في استخدام قواتها الواضح لآلاف الألغام المضادة للأفراد التي نشرت بواسطة صواريخ في مدينة إيزيوم وحولها عندما احتلت القوات الروسية المنطقة".

مضيفة: "في الوقت نفسه، فإن القوات الروسية استخدمت من جانبها ألغامًا مماثلة في أجزاء كثيرة من أوكرانيا منذ بدء الغزو قبل نحو عام".

وفي إيزيوم، وثّقت المنظمة حالات عدة قالت إنها "استخدمت فيها هذه الألغام السوفييتية الصنع، وعثر عليها في 9 مناطق كانت تضم مواقع روسية، ما يوحي بأنها كانت أهدافًا".