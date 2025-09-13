نيبال.. مرسوم رئاسي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة

أعلنت الرئاسة النيبالية رسميا حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها مطلع مارس/آذار 2026، في محاولة لامتصاص غضب الشارع والاحتجاجات الدامية التي قادها "الجيل زد" وأجبرت رئيس الوزراء كيه. بي شارما أولي على الاستقالة.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة إن الرئيس رام تشاندرا بودل أصدر مرسوما بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في شهر مارس المقبل.

وجاء قرار الرئيس النيبالي حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات، بعد ساعات من تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي رئيسة مؤقتة للحكومة مكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية، لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد.

يذكر أن نيبال شهدت في الأيام الثلاثة الماضية أسوا موجة اضطربات منذ سنوات، تسببت بمقتل 51 شخصا، وإصابة أكثر من 1300 آخرين.