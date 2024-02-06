ورَّط والده.. نجل بن غفير يهاجم بايدن ويصفه بـ"الخرف"

هاجم شوبال نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي​​​​​​​ إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن متهمًا إيّاه "بالخرف"، قبل أن يسحب تغريدته على منصة "إكس" ويعتذر هو ووالده، بحسب وكالة الأناضول.

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته التي نشرها في منصة "إكس"، الاثنين، واستبدلها، الثلاثاء، بتغريدة كتب فيها" السيد الرئيس، معذرة".

وكان بن غفير الابن كتب في تغريدته التي حذفها: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعًا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف".

وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.

واعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي على تغريدة ابنه.

وكتب في تغريدة على منصة "إكس"، الثلاثاء: "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحًا في تغريدة أرفضها بشدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".

وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية أوَّلًا وثانيًا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابني".

وسبق لبن غفير أن انتقد مرات عديدة الولايات المتحدة والرئيس بايدن.

والاثنين قال بن غفير، إن الإسرائيليين منزعجون من القيود والتوجيهات التي فرضتها علينا إدارة بايدن، وخاصة بسبب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ نعرف جميعًا أنها تذهب إلى حماس".