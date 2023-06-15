المعارضة الإسرائيلية: أعضاء كنيست في ائتلاف نتنياهو يعارضون التعديلات القضائية

ودعا، في خطاب ألقاه في جامعة رايخمان، المعارضة إلى استمرار العمل معهم لضمان سلامة الديمقراطية الإسرائيلية، قائلا: "لم ننتخب لخدمة المتطرفين"، بحسب موقع "واللا" العبري.

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه لابيد، والتي كانت أحد المسؤولين عن الدراما في الكنيست، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ساهم في الدفع ببعض أعضاء ائتلافه نحو معارضة التعديلات القضائية.

وقالت بن آري في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "هناك أكثر من 4 أعضاء في الكنيست من الائتلاف صوتوا لصالح عضو الكنيست كارين الهرار، كممثلة للمعارضة في لجنة تعيين القضاة"، وإنها تعرف هويتهم، لكنها غير متأكدة من الاثنين الآخرين.

وتابعت بن آري: "ما يجب فهمه، أن هناك حدثين هنا، وهما أن نتنياهو أصبح لا يسيطر على حدث تالي غوتليب، والتي خرجت عن السيطرة بعد عدم نجاحها بالتصويت كممثل عن الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، وكان الحدث برمته سينتهي لو كان قد سيطر عليه، ولو حُلّت حادثتها بالأمس لكان يتسحاق كروزر من حزب عوتسما يهوديت، كما وعد في اتفاقات الائتلاف، قد انتخب مع كارين الهرار، ولكن لم تكن لدى نتنياهو سيطرة على هذا الحدث أيضا"، وفق قولها.