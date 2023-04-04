رسميا.. فنلندا تصبح عضوا بحلف شمال الأطلسي
أصبحت فنلندا عضوا بحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء ليكتمل بذلك تحول تاريخي في السياسة الأمنية أطلقه غزو روسيا لأوكرانيا.
واستكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام بتسليمه وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.
وقال بلينكن في بروكسل: "أستطيع القول، إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددًا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.