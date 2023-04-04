رسميا.. فنلندا تصبح عضوا بحلف شمال الأطلسي

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي هو "يوم تاريخي" للحلف.

وقال بلينكن في بروكسل: "أستطيع القول، إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددًا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء" على أوكرانيا.