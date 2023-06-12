في إطار الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن تحرير 7 قرى جديدة

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، استعادة السيطرة على 7 قرى في شرق أوكرانيا وجنوبها من القوات الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام: "تم تحرير سبع قرى"، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب 3 قرى أخرى تمت السيطرة عليها، الأحد، جنوب منطقة دونيتسك.