في إطار الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن تحرير 7 قرى جديدة
أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، استعادة السيطرة على 7 قرى في شرق أوكرانيا وجنوبها من القوات الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام: "تم تحرير سبع قرى"، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.
وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب 3 قرى أخرى تمت السيطرة عليها، الأحد، جنوب منطقة دونيتسك.
وتابعت ماليار أن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومتراً مربعاً".
وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق، استعادة السيطرة على 4 قرى قريبة خلال الهجوم المضاد، هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا.
ويمثل ذلك أسرع تقدم لأوكرانيا منذ 7 أشهر، غير أن إنهاء احتلال موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها مهمة شاقة؛ نظرا لتفوق روسيا عدة وعتاداً.
صعوبة القتال
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف "تمضي قدما" في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم "صعوبة" القتال.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية: "القتال صعب، لكننا نمضي قدما، وهذا أمر مهم".
وأضاف بعد استعادة القرى السبع: "أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثا".