جروح التاريخ تنزف من جديد.. روسيا تستثمر رمزية معركة ستالينغراد في حرب أوكرانيا

أرخى التاريخ بكل ظلاله الثقيلة على احتفالات روسيا بالذكرى الثمانين لمعركة ستالينغراد، التي انتصر فيها الجيش الأحمر السوفييني على الجيش الألماني النازي في الـ2 من شهر شباط/فبراير عام 1943.

وحملت الاحتفالات الروسية هذه السنة رمزية خاصة ذلك أنها تزامنت، للمرة الأولى، مع معركة تدور رحاها، حاليا، في أوكرانيا القريبة من ستالينغراد، التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، قبل ان يتم تغيير الاسم إلى فولغو غراد، في ستينيات القرن الماضي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا مدركا هذه الرمزية التاريخية، وسعى لاستثمارها، فآثر أن يحتفل بالذكرى من المدينة عينها، واختار بعناية كلمات تمجد بطولات أسلافه في معركة ستالينغراد، التي يصفها المؤرخون بالمحطة الفاصلة.

أراد بوتين أن يقوي معنويات جيشه باستعادة تلك الحقبة "المضيئة" من تاريخ الاتحاد السوفييتي، الذي لا يخفي حنينه إليه.

وشبه بوتين، غزو بلاده لأوكرانيا بالحرب ضد النازية، وأضاف: "أمر لا يصدق، ولكنه حقيقة، إننا مجددا مهددون بدبابات ليوبارد الألمانية"، في تلميح إلى ما عاناه السوفييت من تلك الدبابات في الحرب العالمية الثانية.

جاذبية المقارنة

ودأب بوتين طوال فترة الحرب على تصوير اجتياح بلاده لأوكرانيا على أنه معركة ضد النازيين، الذين يدعي أنهم يقودون الحكومة في كييف، ووجد في ذكرى المعركة تطابقا بين ما يقوله الآن، وما تقوله صفحات التاريخ.