جروح التاريخ تنزف من جديد.. روسيا تستثمر رمزية معركة ستالينغراد في حرب أوكرانيا
أرخى التاريخ بكل ظلاله الثقيلة على احتفالات روسيا بالذكرى الثمانين لمعركة ستالينغراد، التي انتصر فيها الجيش الأحمر السوفييني على الجيش الألماني النازي في الـ2 من شهر شباط/فبراير عام 1943.
وحملت الاحتفالات الروسية هذه السنة رمزية خاصة ذلك أنها تزامنت، للمرة الأولى، مع معركة تدور رحاها، حاليا، في أوكرانيا القريبة من ستالينغراد، التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، قبل ان يتم تغيير الاسم إلى فولغو غراد، في ستينيات القرن الماضي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا مدركا هذه الرمزية التاريخية، وسعى لاستثمارها، فآثر أن يحتفل بالذكرى من المدينة عينها، واختار بعناية كلمات تمجد بطولات أسلافه في معركة ستالينغراد، التي يصفها المؤرخون بالمحطة الفاصلة.
أراد بوتين أن يقوي معنويات جيشه باستعادة تلك الحقبة "المضيئة" من تاريخ الاتحاد السوفييتي، الذي لا يخفي حنينه إليه.
وشبه بوتين، غزو بلاده لأوكرانيا بالحرب ضد النازية، وأضاف: "أمر لا يصدق، ولكنه حقيقة، إننا مجددا مهددون بدبابات ليوبارد الألمانية"، في تلميح إلى ما عاناه السوفييت من تلك الدبابات في الحرب العالمية الثانية.
جاذبية المقارنة
ودأب بوتين طوال فترة الحرب على تصوير اجتياح بلاده لأوكرانيا على أنه معركة ضد النازيين، الذين يدعي أنهم يقودون الحكومة في كييف، ووجد في ذكرى المعركة تطابقا بين ما يقوله الآن، وما تقوله صفحات التاريخ.
وقال بوتين: "ما نلاحظه للأسف أن الأفكار النازية ارتدت حلة عصرية، ومظهرا عصريا، وهي تشكل من جديد تهديدا مباشرا لأمن بلادنا".
وفي كل عام تمضي ذكرى معركة ستالينغراد مرور الكرام، لكن وقع المعارك في الجبهات القريبة منح الذكرى، هذه المرة، زخما مختلفا، واحتفاء نادرا.
وخلال الفعاليات، أزيح الستار عن تمثال لستالين، الذي حكم الاتحاد السوفييتي من 1924 إلى وفاته في 1953، ووضع بوتين إكليلا من الزهور على قبر الماريشال السوفييتي الذي أشرف على الدفاع عن المدينة، وزار مجمع المتاحف، ووقف دقيقة صمت على أرواح الذين قتلوا في معركة ستالينغراد.
ورغم الاختلاف الجذري في السياقات التاريخية والظروف الجيوسياسية بين معركة وقعت قبل ثمانية عقود وبين الحرب الأوكرانية الحالية، غير أن جاذبية المقارنة أغرت الرئيس الروسي بتجاهل تلك الاختلافات، والإمعان في الربط بين الحدثين، متناسيا مقولة منظر اليسار الأول كارل ماركس إن "التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل مهزلة".
معركة ستالينغراد
ومعركة ستالينغراد هي إحدى أهم المعارك الكبرى التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، واستمرت نحو 6 أشهر بين 21 آب/أغسطس 1942 و2 شباط/فبراير 1943.
وربيع 1942 كانت ألمانيا النازية قد احتلت معظم أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا الحالية، وكانت تطمح في احتلال عاصمة الاتحاد السوفييتي، موسكو، فقرّرت قوات الفيرماخت الألمانية شنّ هجوم على جنوب روسيا في صيف ذلك العام، بعد أن نجحت القوات السوفييتية في صد هجوم ألماني على الجزء الغربي من البلاد.
وأمر هتلر قواته باحتلال ستالينغراد، المدينة الصناعية التي كانت تزود الجيش الأحمر بالسلاح والذخيرة، وكان نهر الفولغا الذي يشقّ المدينة، طريقا ملاحيا مهما، يربط الجزء الغربي من البلاد بمناطقه الشرقية البعيدة، فضلا عن قيمتها الدعائية والسياسية نظرا لأنها تحمل اسم الزعيم ستالين.
ميدانيا، من شأن السيطرة على ستالينغراد، وفقًا للإستراتيجة الألمانية، أن تؤمِّن الجناح الأيسر للجيش الألماني في طريق تقدّمه إلى منطقة القوقاز الغنية بالنفط، ومن ثم قطع إمدادات الوقود عن الجيش السوفييتي.
وفي صيف 1942 شن الجيش الألماني قصفا عنيفا ضد المدينة التي تحول الجزء الأكبر منها إلى حطام، وكان حجم الدمار والقصف العنيف والعشوائي للقوات الألمانية على مدينة ستالينغراد، أول خطأ وقع فيه الألمان، حسب مؤرخين، ذلك أنّ: "الدفاع عن مدينة مدمرة أسهل بكثير من الدفاع عن المدينة التي لا تزال فيها جميع المباني قائمة".
عملية أورانوس
وفي المرحلة الأولى من المعركة، تمكنت القوات الألمانية من الزحف إلى داخل ستالينغراد، فقد سيطرت قوات الفيرماخت على 90% من المدينة، ولم يتبق للسوفييت سوى منطقة ستالينغراد الصناعية في الشمال.
وبدأ جنرالات ستالين أخيرًا في إرسال تعزيزات إلى المدينة والمناطق المحيطة بها، احتدم القتال في شوارع ستالينغراد، وفي خريف العام 1942 شن الجيش الأحمر هجوما مضادا، عُرف باسم عملية أورانوس.
وعلى الرغم من تكبدهم خسائر كبيرة مرة أخرى، إلّا أن القوات السوفييتية تمكنت من تشكيل حلقة دفاعية حول المدينة بحلول أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 1942، محاصرة ما يقرب من 300 ألف جندي ألماني.
حين حلَّ الشتاء السوفييتي القاسي، واجهت القوات الألمانية مشكلة أخرى، فقد كان السوفييت يخنقون خطوط الإمداد وسط ظروف جوية شديدة القساوة، لكنَّ هتلر رفض الاستسلام حتى حين كان رجاله يتضورون جوعا.
وبحلول الثاني من فبراير/شباط 1943، كانت القوات السوفييتية قد سيطرت على المدينة، وأسرت نحو 100 ألف جندي ألماني مات معظمهم في معسكرات الاعتقال الروسية، إما نتيجة المرض وإما الجوع.
واعتبر استرجاع السوفييت مدينتهم ستالينغراد، أول فشل علني يُقِرُّ به هتلر، وقد قُتِلَ خلال تلك المعركة أكثر من مليوني شخص من الطرفين بمن فيهم المدنيون.
تصنف معركة ستالينغراد كإحدى أكبر المعارك دموية في تاريخ الحروب، وكان لها الدور الأكبر في تحول مجرى الحرب العالمية الثانية التي انتهت بهزيمة النازية.