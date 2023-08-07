قمة استثنائية لقادة "إكواس" لبحث الوضع في النيجر

يعقد قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" قمة استثنائية حول النيجر، الخميس، في أبوجا، وفق ما أعلنت المنظمة غداة انتهاء المهلة التي حددتها للانقلابيين لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

وقالت "إكواس"، في بيان صدر عنها، إن "قادة منظمة غرب إفريقيا سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر".