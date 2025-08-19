"لن تمر دون رد".. ماكرون يشن هجوما دبلوماسيا لاذعا على نتنياهو

استنكرت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ربط بين رغبة إيمانويل ماكرون في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتأجيج معاداة السامية، ووصفته بأنه "دنيء" و"مبني على مغالطات".

وأضاف قصر الإليزيه أن رسالة نتنياهو "لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "الجمهورية تحمي وستحمي دائما مواطنيها اليهود.. نحن نمر بفترة تتطلب (التصرف) بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".

وانتقد الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد، في وقت سابق من اليوم، تصريحات نتنياهو، قائلا إن فرنسا "لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في رسالة وجهها إلى ماكرون، أن الاعتراف بفلسطين كدولة يؤجج "نار معاداة السامية".

ودعا نتنياهو فرنسا إلى "استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 (أيلول)/سبتمبر" المقبل، بحسب رسالته.