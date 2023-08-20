هولندا والدنمارك ستزودان أوكرانيا بطائرات "إف 16"

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن هولندا والدنمرك ستسلمان عددًا من طائرات "إف 16" المقاتلة لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وجاء إعلان روته في أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهولندا اليوم الأحد.

وأشار روته إلى أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات "إف 16" المقاتلة التي ستقدمها لأوكرانيا.

وتمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز "إف 16" قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات "إف 16" للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان لها، تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة: "نوافق على نقل طائرات (إف 16) إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".

وتابعت: "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات (إف 16) واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".