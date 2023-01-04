كندا تمنح عددا غير مسبوق من تصاريح الإقامة الدائمة في 2022

قالت الحكومة الكندية الثلاثاء إن كندا سجلت رقما قياسيا لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل.

وحددت الحكومة هدفا لاستقبال 431645 مقيما دائما جديدا في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي.