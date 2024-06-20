ماكرون "يقصف" اليسار ويؤجل "معركة" اليمين المتطرف إلى الجولة الثانية

وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إستراتيجيته لحملة الانتخابات التشريعية المبكرة، وبدا أنّ تركيزه يستهدف مهاجمة اليسار، على أن يؤجل "المعركة" مع اليمين المتطرف إلى الجولة الثانية.

وتجري الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الـ30 من يونيو الجاري، على أن تجري الجولة الثانية يوم الـ7 من يوليو المقبل.

وتتوقع استطلاعات الرأي صعود نسبة مهمة من مرشحي اليمين المتطرف لخوض هذه الجولة، وقد تجمع الجولة الثانية مرشحين عن "التجمع الوطني" وعن معسكر الرئيس ماكرون.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إنّ ماكرون يعتمد على مفردات اليمين المتطرف في مهاجمة الجبهة الشعبية الجديدة، الائتلاف اليساري المشكل حديثًا لخوض الانتخابات، وهو "تكتيك يهدف إلى تأهيل فريقه للدور الثاني"، ومواجهة التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ويطلب حلفاء الرئيس من إيمانويل ماكرون التزام الصمت، لكنه يبدو مصرًّا على تقديم تصريحات للصحفيين، ومن حانة "بيتي فيكتور هوغو" في الدائرة 16 بباريس، ظهر ماكرون أمام جمهور يضم نحو 10 محررين من الصحافة اليومية الإقليمية حيث انتقد "روح الهزيمة" التي شلت جزءًا من معسكره، وفق ما نقلت "لوموند".