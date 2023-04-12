ارتفاع عدد المهاجرين لأوروبا.. وتحذيرات من تزايد الوفيات في البحر

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" إن عدد من سعوا إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط في الشهور الثلاثة الأولى من 2023 بلغ ثلاثة أمثال العدد المسجل في العام الماضي، بينما وصفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة هذه الفترة بأنها "الربع الأول الأكثر تسجيلا للوفيات" منذ 2017.

وذكرت الوكالة، في بيان صدر عنها، أن "الربع الأول شهد في المجمل 54 ألف حالة عبور بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع الطرق، وهو عدد أكبر بمقدار الخمس عن العدد المسجل في 2022"، مضيفة: "يمثل الطريق الأوسط في البحر المتوسط أكثر من نصف حالات العبور غير القانونية إلى داخل الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن "قرابة 28 ألف شخص وصلوا بتلك الطريقة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس/آذار، وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال على العدد المسجل في الفترة نفسها في 2022"، مضيفة أن "جماعات الجريمة المنظمة استغلت تحسن الطقس والاضطرابات السياسية في بعض دول المغادرة لمحاولة تهريب أكبر عدد ممكن من المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط من تونس وليبيا".

وأعلنت حكومة إيطاليا اليمينية، الثلاثاء، حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة عقب ارتفاع حاد في حالات الوصول عبر البحر المتوسط، وهو تحرك سيسمح لها بإعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم بشكل أسرع.