الشرطة الإسرائيلية: اعتقال خلية في القدس خططت لـ"أعمال إرهابية"

ذكرت "هيئة البث" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أباً وابنه، من سكان القدس الشرقية، وقالت إنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات مختلفة ضد قوات الأمن، وهجوم على نادٍ في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار.

وأوضحت الهيئة أنه، وفي إطار التحقيق، عُثر على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة، حسبما نقلت عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضافت أنه أُلقي القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره، وهو أيضًا من سكان القدس الشرقية، للاشتباه في تحضيره عبوات ناسفة مع الأب، وإخفائها في منزله، والنية لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن.

وحسب هيئة البث فإن تفاصيل التحقيق تشير إلى أن الابن كان مرشحًا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، لكنه فشل في التأهل لدور قتالي، وأضافت أن والده أقنعه بالانضمام إلى "الأنشطة الإرهابية".