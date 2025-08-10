نتنياهو: "هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها من حماس"

logo
العالم

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال خلية في القدس خططت لـ"أعمال إرهابية"

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال خلية في القدس خططت لـ"أعمال إرهابية"
عناصر من الشرطة الإسرائيليةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 12:30 م

ذكرت "هيئة البث" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أباً وابنه، من سكان القدس الشرقية، وقالت إنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات مختلفة ضد قوات الأمن، وهجوم على نادٍ في شرق إسرائيل، وكذلك لقتل طيار.

وأوضحت الهيئة أنه، وفي إطار التحقيق، عُثر على مختبرات يستخدمها المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة، حسبما نقلت عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

أخبار ذات علاقة

الشرطة الإسرائيلية تشكل فرقة خاصة لملاحقة المستوطنين مثيري الشغب

الشرطة الإسرائيلية تشكل فرقة خاصة لملاحقة المستوطنين مثيري الشغب

وأضافت أنه أُلقي القبض على مشتبه به في العشرينيات من عمره، وهو أيضًا من سكان القدس الشرقية، للاشتباه في تحضيره عبوات ناسفة مع الأب، وإخفائها في منزله، والنية لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن.

وحسب هيئة البث فإن تفاصيل التحقيق تشير إلى أن الابن كان مرشحًا للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، لكنه فشل في التأهل لدور قتالي، وأضافت أن والده أقنعه بالانضمام إلى "الأنشطة الإرهابية".

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC