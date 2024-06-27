قائد الجيش البوليفي عقب اعتقاله
قائد الجيش البوليفي عقب اعتقالهرويترز

روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا

أدانت وزارة الخارجية الروسية الخميس "بشدّة" محاولة الانقلاب في بوليفيا التي وقعت الأربعاء.

وبحسب "فرانس برس"، وصفت الخارجية الروسية الوضع بـ"غير المقبول"، معربة عن "دعمها الكامل والثابت" للرئيس البوليفي لويس آرسي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "ندين بشدّة محاولة الانقلاب العسكري"، مضيفة "نحذّر من محاولات التدخّل الخارجي المدمّر في شؤون بوليفيا الداخلية"، من دون أن تحدّد الدول التي تعنيها.

وكانت مصادر أفادت بأن السلطات البوليفية اعتقلت قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه سونيجا، الأربعاء، بعد ساعات من اقتحام عسكريين للقصر الرئاسي، وسط محاولة انقلابية.

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