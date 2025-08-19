إيران وطالبان تنفيان الادعاءات حول "قائمة الموت"

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، ما نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية حول تعاون استخباراتي بين إيران وحركة طالبان، واصفة التقرير بأنه "مزاعم واهية وبلا قيمة" يهدف إلى الإساءة لمكانة إيران في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه المزاعم جزء من حملة إعلامية منسقة من وسائل قريبة من الكيان الإسرائيلي، تهدف إلى تحويل الأنظار عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وفق تعبيرها.

من جانبها، نفت طالبان أيضاً التقرير، وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن زيارة قادة الحرس الثوري الإيراني إلى كابول للحصول على ما أسمته الصحيفة "قائمة الموت" التي تضم بيانات نحو 25 ألف أفغاني مرتبطة بالقوات البريطانية، "لا أساس لها".

وأوضح مجاهد أن جميع المعلومات عن المتعاونين سابقًا موجودة لدى الأجهزة الأمنية، وأن العفو العام لا يزال ساريًا ولا يوجد أي شخص ملاحَق.

وكانت "تلغراف" قد ذكرت أن الحرس الثوري سعى للحصول على هذه القائمة مقابل تسريع الاعتراف بحكومة طالبان، وهو ما نفته كل من إيران وطالبان بشكل قاطع، معتبرتيْن أن التقرير مفبرك ومغرض.

يذكر أن "قائمة الموت" ظهرت أول مرة عام 2022 بعد خطأ جندي بريطاني، وكشفت بيانات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع بريطانيا، بعضهم لجأ إلى دول غربية لاحقًا؛ خوفًا من الانتقام بعد عودة طالبان إلى الحكم.