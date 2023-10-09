دعم أمريكي إضافي لإسرائيل لمواكبة التطورات في غزة

أعلنت واشنطن تقديم "دعم إضافي" لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط إثر هجمات لحركة حماس أكد مسؤولون أمريكيون أنها أودت بأربعة من مواطنيهم، مرجحين وقوع غيرهم في الأسر.

وأمر الرئيس جو بايدن بتوفير هذا الدعم، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

وأكد أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس"، وأن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضًا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون النيل منها، أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

وفي إجراءات عملية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل عاجل بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".