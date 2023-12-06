واشنطن تتعهد بتقديم 53 مليون دولار لمواجهة تغيرات المناخ

تعهّدت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية والمساعدات الإنسانية (USAID) الأربعاء بتقديم 53 مليون دولار لمساعدة 23 مدينة في البلدان النامية على مواجهة تغيرات المناخ، إضافة إلى تمويل جديد بأكثر من ملياري دولار من أجل التكيف يقدمها القطاع الخاص.

وتشارك سامانثا باور في دبي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) حيث تدور مفاوضات بين مندوبي الدول حول ما إذا كان ينبغي الاستغناء تدريجيًّا عن الوقود الأحفوري الذي يعتبر مسؤولاً عن تفاقم تغير المناخ.

وأوضحت باور أن واشنطن ستساعد هذه المدن للتحول إلى الأنشطة منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي مثل السيارات الكهربائية.

وتشمل المساعدات الأمريكية كلًّا من العاصمة القيرغيزية بيشكيك ومدينة راجكوت في غرب الهند ومبومبيلا في جنوب أفريقيا وهيرموسيلو وميريدا في المكسيك.

تعد المناطق الحضرية في العالم مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الكربون.

وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضًا عن مبلغ إضافي قدره 2.3 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص سيتم تمويله كجزء من مبادرة الرئيس جو بايدن لمشاريع أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية الغذائية المقاومة لتغير المناخ والمنتجات المالية الجديدة.