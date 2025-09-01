logo
بعد الزلزال المدمر.. أفغانستان تطلب مساعدة عاجلة من روسيا

جانب من آثار الزلزال في أفغانستانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 1:59 م

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى موسكو للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن كابولوف توضيحه أن "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية".

وأشار إلى أن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.

 وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 800 قتيل وأكثر من 1500 مصاب، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وتشير التقارير الواردة من المناطق المتضررة في أفغانستان إلى استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وإلى حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية العاجلة.

 

