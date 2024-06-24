فرنسا.. "خطوة حاسمة" تفصل اليمين المتطرف عن "الحلم الرئاسي"

يسعى اليمين المتطرف في فرنسا، ممثلا في حزب الجبهة الوطنية، للاستفادة من السلطة التشريعية كخطوة حاسمة نحو "حلمه الكبير" بالفوز بالرئاسة الفرنسية في عام 2027، وفقا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وناقشت الصحيفة الاستراتيجية السياسية المحتملة للزعيمة اليمينية مارين لوبان وحزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية) في المشهد السياسي الفرنسي.

وقالت إنه مع حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) على يد الرئيس إيمانويل ماكرون والانتخابات التشريعية الوشيكة، يتطلع حزب الجبهة الوطنية إلى تحقيق مكاسب سياسية كبيرة.

وأضافت: يُنظر إلى جوردان بارديلا، مرشح حزب الجبهة الوطنية، على أنه رئيس وزراء محتمل، وهو المنصب الذي يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمحاولة مارين لوبان في نهاية المطاف الوصول للرئاسة.

وأشارت لوفيغارو إلى أن وصول بارديلا إلى رئاسة الحكومة يمهد لوصول لوبان إلى منصب رئيس البلاد، وهو ما وصفته بـ "هبة من السماء"، بحسب تعبير الصحيفة.