غالانت في ألمانيا لتدشين أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

يدشن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين، أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.

وتبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار، وستتضمن بيع منظومة "حيتس 3" الصاروخية الدفاعية لألمانيا، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير الإسرائيلي.

وذكر البيان، أن الزيارة ستتضمن التوقيع على إعلان مشترك مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا.

من جهة أخرى أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرًا صادرًا عن "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS) أوصى الحكومة بالسعي لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة.

وتنص التوصية على أن الاتفاق يجب أن يقتصر على التهديدات القصوى والوجودية، وعلى منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للظروف الإستراتيجية المتغيرة والتهديدات على مستقبل العلاقات، خاصة قضية النووي الإيراني بالإضافة إلى إمكانية التسلح النووي الإقليمي المتعدد الأطراف.

وتضمنت التوصية حماية الاتفاق الأمني - على المدى البعيد - العلاقات الخاصة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة، والتي تشكل ركيزة أساسية لسياسة الأمن القومي".