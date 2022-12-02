تركيا تتوقع "اتضاح صورة" الحرب في أوكرانيا بحلول الربيع

وأضاف: "أعتقد أنه قبل حلول الربيع ستتضح الصورة بشأن وقف إطلاق النار أو توقيع هدنة أو التفاوض، ولكننا لن نستسلم، وسنواصل نحن تركيا، جهودنا".

وقال جاويش أوغلو إن حرب روسيا على أوكرانيا أصبحت أكثر تعقيدًا باحتدام القتال، مضيفًا أن بعض دول الغرب ينبغي أن تفعل المزيد لدفع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.