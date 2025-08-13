مقتل 3 جنود بهجوم مسيّرة على سفينة عسكرية كولومبية

أعلن الجيش الكولومبي، أنّ فصيلًا منشقًّا عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، هاجم الثلاثاء بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة سفينة تابعة لسلاح البحرية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال مسؤولون في سلاح البحرية في بيان: إنّ الهجوم وقع أثناء قيام السفينة بدورية في نهر نايا في منطقة بوينافينتورا (جنوب غرب) حيث يقع الميناء الرئيس للبلاد.

وأوضح البيان، أنّ الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وضابط صف وإصابة أربعة جنود آخرين.

وحمّل البيان "هيئة الأركان العامة المركزية"، المسؤولية عن الهجوم. وهذا الفصيل كان انشقّ عن فارك بسبب رفضه اتفاق السلام الذي وقّعته الحركة في 2016 مع بوغوتا.

وأسهم اتفاق سلام توصلت إليه بوغوتا في 2016 مع "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" التي كانت آنذاك أقوى ميليشيا في أمريكا اللاتينية، في الحد من العنف في البلاد لبعض الوقت.

لكن الصراع الداخلي اشتدّ من جديد في السنوات الأخيرة بسبب هجمات تنفّذها جماعات منشقة عن "فارك" وميليشيات أخرى أبرزها "جيش التحرير الوطني" وعصابة "كلان ديل غولفو" وغيرها من التنظيمات المسلحة.

وفشلت مرارًا جهود الرئيس غوستافو بيترو للتوصل إلى اتفاق سلام مع "هيئة الأركان العامة المركزية" وغيرها من المجموعات المسلحة.