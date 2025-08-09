نتنياهو يهنئ ترامب بالتوصل إلى سلام بين أذربيجان وأرمينيا

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، عن تهانيه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكذلك لقيادة وشعبي أذربيجان وأرمينيا، عقب توقيع اتفاقية السلام بين البلدين بوساطة ترامب.

ونشر نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "تهانينا للرئيس ترامب! لقد أتاحت قيادتك الجريئة ورؤيتك العالمية إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام أخرى".

وأضاف: "كما أهنئ الرئيس علييف، ورئيس الوزراء باشينيان، وشعبي أذربيجان وأرمينيا على توقيع هذه الاتفاقية التاريخية؛ أتمنى لكم جميعًا عصرًا جديدًا من المصالحة والازدهار المشترك".

وفي وقت سابق الجمعة، وقّعت كل من أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض اتفاق سلام، وصفه ترامب الذي حضر مراسم التوقيع، بأنه "تاريخي".

وخلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال ترامب: "سنرفع الحظر عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان".

وأضاف ترامب: "لا أعتقد أن أذربيجان أو أرمينيا ستتراجعان عن الالتزام باتفاق السلام الذي وقعناه اليوم في البيت الأبيض".

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن البيان المشترك الموقع مع أذربيجان يُعد "نقطة تحول مهمة لكتابة تاريخ جديد بين البلدين".

وأعلن الزعيمان الأذربيجاني والأرميني أنهما يدعمان ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.